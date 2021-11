Vigilancia al PAE

Noviembre 07, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-07

Por:

Editorial .

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, es la forma en que el Estado apoya a los niños de menos recursos económicos y en edad de estudiar para que reciban unas raciones de comida nutritivas y suficientes.



Para muchos es la única alimentación que reciben en el día y les permite tener la energía para atender su jornada escolar, a la vez que se convierte en un incentivo para no abandonar las escuelas.



Por ello son graves las denuncias que se han hecho por la calidad de las raciones de PAE que se estarían entregando en algunas instituciones educativas oficiales de Cali.



Fotos divulgadas por los mismos maestros muestran bandejas con exiguas cantidades de comida y de dudoso balance nutritivo.



Lo que está sucediendo en la capital del Valle debe ser investigado por las entidades de control y por la Alcaldía, que es la encargada de administrar los recursos públicos destinados a ese programa, seleccionar a los proveedores y vigilar su cumplimiento.



No es novedad que el Programa de Alimentación Escolar es foco de irregularidades, corrupción y clientelismo en todo el país.



Por esa razón las autoridades de todo orden deben garantizar que se estén cumpliendo los requisitos y se esté brindando un servicio con la calidad que se espera.



La alimentación de los escolares no es un negocio, es la forma como el Estado asegura su salud y crecimiento físico y cognitivo, para que tengan un mejor futuro.