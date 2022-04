Abril 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-28

Por:

Editorial

Fue necesario que los estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes protestaran, para que se atendieran las denuncias de acoso y abuso sexual que algunos docentes habrían cometido en contra de sus alumnas.



Según se conoció, desde el mes de marzo se han presentado 70 acusaciones de comportamientos inapropiados y serían doce los docentes involucrados.



Los hechos denunciados son en extremo graves, por ello la Justicia debe investigarlos con premura para resolver si son ciertos o no.



A quien se encuentre responsable de los cargos imputados, que se le castigue como corresponde.



Y en caso contrario, que se libere de todo señalamiento o sanción a aquellos maestros a los que no se les compruebe ninguna participación en los eventos mencionados.



Así mismo las posibles víctimas deben recibir la debida atención y el acompañamiento que sea necesario por parte de la institución y de las autoridades respectivas.



Los reglamentos y las leyes están hechos hecho para que se atiendan con rapidez y eficacia casos como los revelados en Bellas Artes, una institución reconocida y querida por los vallecaucanos que no se debe ver rodeada de esa atmósfera.



La verdad pronta es la manera de resolver situaciones como las denunciadas, que tanto daño le hacen al Instituto Departamental de Bellas Artes y en general a la educación en Colombia.