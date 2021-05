Vacunas y patentes

Mayo 11, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-11

Por:

Editorial

El anuncio del gobierno de Estados Unidos de apoyar la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 es una buena noticia para el mundo.



Este virus ha provocado la muerte de 3,2 millones de personas y ha puesto en jaque cientos de economías que apenas empiezan a levantarse de la crisis.



La recuperación no será total hasta que la población mundial esté vacunada.



Sin embargo, más allá de si las empresas farmacéuticas están dispuestas a ceder las patentes, así sea de forma temporal, hay obstáculos a tener en cuenta.



Por ejemplo, ¿existen suficientes laboratorios con la capacidad de producir la vacuna con la calidad que se requiere? o ¿lexiste la capcidad de distribución del biológico con la logística y seguridad que se necesita?



Lo cierto es que cualquier esfuerzo que hagan los gobiernos para que el mundo tenga la posibilidad de derrotar el coronavirus vale la pena.

No hay que olvidar que el aislamiento y las medidas, que se han tenido que tomar, dejan hasta ahora millones de pobres en el mundo, además de las secuelas de miedos y parálisis que azotan a la humanidad.



La posibilidad de negociar con las compañías farmacéuticas es un buen mensaje porque se requiere hacer lo necesario para acabar con la incertidumbre, devolverle al mundo la confianza y dejar atrás las peores épocas del Covid-19 que, aunque no se quiera, seguirá rondando por un par de años más.