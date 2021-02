Tragedia en el Pacífico

No se sabe cuántas personas viajaban en las dos lanchas que el sábado pasado naufragaron en el Pacífico nariñense.



Lo cierto es que van catorce cuerpos rescatados, entre ellos los de siete menores de edad, y que podrían ser treinta los que aún se encuentran desaparecidos.



Son las tragedias que con frecuencia se presentan en el mar frente al Valle o Nariño, al Cauca o a Chocó porque los controles no existen ni quienes viajan se preocupan por ellos.



Las dos embarcaciones, una de ellas al parecer artesanal, partieron en horas de la tarde desde el muelle de la Calle del Comercio en Tumaco hacia la vereda San José del Guayabo, repletas según los testigos y sin que los ocupantes llevaran salvavidas.



Tampoco las autoridades marítimas, encargadas de vigilar en los muelles, tienen certeza de cuántas personas abordaron, si viajaban con sobrecupo o si cumplían con las normas de seguridad.



Es la informalidad en la que se mueven las embarcaciones por los 1524 kilómetros del litoral Pacífico colombiano, único medio de transporte y comunicación con el que cuenta su población, y las evidentes dificultades para hacer los controles que se necesitan.



Por ello, son las comunidades las llamadas a exigir el cumplimiento de disposiciones creadas para garantizar su seguridad, denunciar cuando se incumplan y exigir que las autoridades cumplan su deber de aplicarlas.



Si no se hace lo que corresponde seguirán siendo frecuentes tragedias como la que enluta a Tumaco.