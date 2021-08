¿Sin dios ni ley?

Agosto 02, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-02

Por:

Editorial .

Otra vez 500 motociclistas cometen toda clase de desmanes en el Kilómetro 18 durante el fin de semana y unos pocos guardas de tránsito tratan de controlarlos .



Ahora, esos servidores públicos fueron agredidos, y la multitud impidió la llegada del refuerzo de la Policía que subía desde Cali al sitio donde los atropellos se presentaban, según lo denunció el Secretario de Movilidad de Cali.



Las consecuencias fueron accidentes, como el que causó un choque entre motociclistas, donde hubo un muerto, varios heridos y la ambulancia que los debía trasladar estuvo retenida durante tres horas.



Toda esa anarquía duró cinco horas, situación que debieron soportar quienes regresaban el domingo hacia o desde la capital del Valle por la carretera que conduce a Buenaventura.



Y si alguien se imaginó que la pandemia le había puesto fin, no hay tal.



El problema lleva años y si bien se sabe que cada fin de semana se pueden presentar esos desmanes, no ha sido posible que se anticipen las medidas para impedirlos o que se sancione de manera ejemplar a los participantes.



No basta con anuncios; lo que pasa es grave y peligroso, y necesita que las autoridades de Cali, Dagua y el Valle ejerzan el control que acabe con los motociclistas que se creen dueños de la vía al mar.