Salidas para el San Juan de Dios

Ya se perdió la cuenta de cuántas veces han tenido que protestar los médicos, personal de salud y trabajadores administrativos del hospital San Juan de Dios porque no les pagan el sueldo ni hay insumos para atender a los pacientes.



Ayer lo hicieron de nuevo y las razones son siempre las mismas: a los trabajadores temporales les adeudan hasta 16 meses de salario, a los de planta entre cuatro y cinco meses, llevan diez años sin que se les pague la seguridad social y las cesantías no se consignan desde hace cinco años.



Y como no hay recursos, tampoco se les cumple a los proveedores por lo que no hay los insumos médicos necesarios, afectando así la prestación de los servicios.



La labor que realiza el San Juan de Dios, el hospital más antiguo de Colombia que cumplirá 270 años en el 2023, es fundamental para la ciudad porque ahí se atiende a las personas de más escasos recursos, un servicio social que no puede desaparecer.



Por ello hay que encontrar soluciones que lo saquen de manera definitiva de la crisis que arrastra desde hace dos décadas y que se ha agudizado por las deudas de las entidades territoriales y las EPS.



El Hospital San Juan de Dios no puede desaparecer y aunque es una institución privada, el Estado debe ayudar a encontrar la salida, a que las acreencias se cobren y se haga la reestructuración que le permitan ser viable.