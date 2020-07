S.O.S. Nariño

Julio 10, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-10 Por: Editorial .

En Nariño hay 65 camas de Unidades de Cuidados Intensivos para atender una población de un millón seiscientos mil habitantes, y de ellas 54 están ocupadas.



Por eso se entiende que el Gobernador declarara la alerta roja hospitalaria y reclamara apoyo nacional.



Cuando se sabe que en ese departamento los casos de Covid-19 aumentan de manera acelerada, que la migración que recibe a diario es un factor adicional de riesgo y que no hay cómo atender la emergencia, se comprende el porqué de su alarma.



La situación es crítica y se sabe que el hospital San Andrés de Tumaco cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos que no funciona porque no hay personal médico especializado ni se han instalado los equipos de ayudas diagnósticas.



Así, mientras más se necesitan las UCI y que los centros hospitalarios funcionen a su capacidad máxima para atender la emergencia, el de Tumaco está fuera de servicio.



A la alarma que expresa el Gobernador hay que prestarle atención, brindarle la ayuda que requiere su departamento y poner a funcionar como debe ser la red hospitalaria de Nariño, además de controlar con eficiencia la frontera.



También es necesario llamar a los nariñenses para que respeten las disposiciones creadas para su defensa y apliquen los cuidados para evitar el contagio que puede llevar a un colapso sus servicios de salud.