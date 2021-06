Regreso a clases

Junio 23, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-23

Por:

Editorial .

Los estudiantes de los colegios públicos han sido los más afectados por la pandemia.



Primero por las dificultades que para la mayoría de ellos ha significado asistir a las clases virtuales, en muchos casos no tener acceso a la conectividad o no contar con el computador para integrarse a las clases

.

También porque la finalidad de colegios y escuelas no es solo transmitir información y conocimientos, sino convertirse en centros de formación de ciudadanos.



Por eso es importante que regresen cuanto antes a la presencialidad, como lo han hecho en esta semana 20.000 estudiantes caleños y 45.000 más en varios municipios del Valle.



Es el principio para que, si los señores de Fecode lo permiten, los 338.000 niños y jóvenes de la capital más los 127.000 del resto del departamento vuelvan en su totalidad a las aulas antes de finalizar julio.



Es un proceso que no se puede demorar más y debe cumplirse, disponiendo todos los recursos y la logística que se requiera, incluidos los que tienen qué ver con los planes de alimentación escolar en las instituciones de educación pública.



Las condiciones están dadas, el plan de vacunación de maestros avanza como se ve en Cali donde cerca de 8000 docentes, de los 20.000 públicos que hay en la ciudad, han recibido la inmunización total,

Ya es hora de hacer la apertura completa, por el bien de los estudiantes que la necesitan.