Rechazo a la violencia

Julio 15, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-15 Por: Editorial .

Catorce homicidios, entre cuatro y cinco por día, se cometieron en Cali durante el fin de semana anterior.



Es una cifra aterradora que debería alarmar a los caleños y no volverse parte del paisaje cotidiano, con la que se convive y que no merece mayor atención.



El domingo, por ejemplo, fueron más las muertes violentas que las ocurridas por causa del Covid-19.



Frente a ello la ciudad no puede ser indiferente, menos aún cuando se conoce que en lo que va de este año se han cometido 517 asesinatos.



Que se haya presentado una leve reducción en los homicidios, en comparación con el mismo periodo del 2019, es apenas lógico por el confinamiento que cumple ya cuatro meses.



Sin embargo, ni siquiera el encierro forzado ha conseguido que los índices de criminalidad bajen sustancialmente en Cali.



A las autoridades hay que pedirles que hagan lo que les corresponde para detener esa violencia que sigue azotando a la ciudad y que, se sabe, tiene su origen en el crimen organizado, en el narcotráfico, el microtráfico y en la delincuencia en general.



Pero también hay que reconocer la intolerancia que se vive en la capital del Valle y que se ha convertido en una de sus causas principales.



Cali tiene que reaccionar frente a esa realidad que tanto daño le hace, rechazar las conductas antisociales y recuperar el valor de la vida, requisito para recuperar la tranquilidad y la convivencia.