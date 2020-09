¿Qué celebraron?

Septiembre 04, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-04 Por: Editorial .

La amenaza del coronavirus no ha terminado como para que en Cali se haga fiesta por la apertura que se decretó a partir del 1 de septiembre.



Si se ha autorizado pasar del confinamiento total a un aislamiento selectivo, y se ha permitido que la mayoría de las actividades se retomen, es por la necesidad de evitar una crisis social y económica mayor a la que existe después de cinco meses largos de encierro.



Desde que se anunció el comienzo de esta nueva normalidad, se advirtió que era necesaria la responsabilidad personal para poder regresar a la actividad social.



Por ello es inaceptable que para la noche del jueves pasado se haya convocado por las redes sociales a una caravana de motos y que más de un centenar de motociclistas haya atendido el llamado para tomarse las calles de la ciudad, afectando la movilidad.



Hechos como ese, en el que los conductores y sus acompañantes no respetaron las medidas de protección y aislamiento que se encuentran vigentes, pueden ocasionar rebrotes del virus que redundarán en nuevos encierros y consecuencias que pueden ser mortales para muchos de los participantes en el jolgorio.



Desórdenes como el que se presentó no es un asunto por el cual se deba exigir más presencia de las autoridades.



Lo que se necesita es de responsabilidad ciudadana y seriedad, porque aquí no hay nada qué festejar y en cambio sí mucho qué aportar para impedir que el Covid-19 deje más muerte, más desempleo y más pobreza.