Protección para Tuluá

Enero 10, 2023

2023-01-10

Tuluá está siendo blanco de las acciones criminales de grupos dedicados a la extorsión, quienes mediante intimidaciones y amenazas atentan contra los comerciantes del municipio.



En lo corrido del año se han presentado varios hechos terroristas relacionados con ese delito: el 2 de enero cinco busetas resultaron incineradas y al día siguiente el blanco del ataque fue un carro de comidas rápidas; a estos casos se suma el de un taxi que fue quemado.



Todo ello que genera preocupación entre los habitantes y en particular entre los comerciantes, las víctimas principales de la situación de inseguridad y de violencia que vive Tuluá.



Las estrategias adelantadas por las autoridades y los controles que se venían desarrollando para enfrentar estos sucesos, que desde hace varios años afectan al municipio, parecen no tener efectos positivos.



Se ha determinado que en el territorio hay varios grupos delictivos que estarían involucrados con hechos de extorsión, y es responsabilidad de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad perseguirlos e imponerles los castigos pertinentes



Pero para que las investigaciones judiciales avancen también es fundamental que las víctimas denuncien, lo que no siempre ocurre debido a las intimidaciones que padecen.



A los tulueños, y en particular a los comerciantes de este municipio del centro del Valle, hay que garantizarles su seguridad y devolverles la tranquilidad.