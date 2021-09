Populismo jurídico

Septiembre 05, 2021 - 11:55 p. m.

Tiene razón la Corte Constitucional al reconocer el principio consignado en la carta fundamental de que en Colombia no hay penas irredimibles.



Esa es una decisión que si bien beneficia a los peores criminales, protege el derecho a la resocialización de las personas condenadas.



Entendiendo la intención de castigar con rigor a quienes cometen esos delitos contra los niños, el problema no se resuelve imponiendo una pena de ese tamaño.



En lugar de eso lo que debe existir es el compromiso para acabar con la impunidad y las deficiencias de la justicia al no imponer las penas que establece la ley.



Es innegable la ineficiencia de los órganos jurisdiccionales para aplicar pronta y cumplida justicia, lo mismo que sucede con casi todos los delitos y crímenes que se perpetran en el país: ese es el mal que destruye la confianza en la justicia colombiana.



El otro mensaje que deja la decisión de la Corte Constitucional es que se tiene que acabar la tendencia de hacer populismo con las leyes.



Quienes tramitaron el proyecto sabían desde un principio que iba a ser rechazado porque no se ajustaba a la Carta Nacional.



Ahora lo que hay que pedir a la Justicia y al Estado en general es que definan políticas efectivas que defiendan y protejan los derechos de los colombianos, y que se castigue a los delincuente que cometan abusos, en especial cuando son en contra de la niñez.