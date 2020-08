Paseo de olla

Agosto 03, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-03 Por: Editorial .

Irresponsables, eso son las decenas de personas que decidieron irse el domingo de ‘paseo de olla’ al río Cali, como si aquí no pasara nada.



Seguro piensan que eso del aislamiento social no es más que un embeleco y que ellos son inmunes a la pandemia, la misma que se ha cobrado 719 vidas y lleva ya 20.357 contagiados en la ciudad.



Al parecer, a esos jacarandosos personajes no se les pasó por la cabeza que tal vez ahí, donde se dieron el baño, el río Cali ya va contaminado, antes de armar el convite.



Y pusieron en doble riesgo a su familia, los amigos y hasta los vecinos que participaron en la fiesta campestre.



Pero es que en la capital de la alegría cualquier situación es posible, como hacer un paseo de olla en plena zona urbana y que no se presente la autoridad para impedirlo.



Al paso que vamos, el próximo fin de semana que llega con puente incluido la cita será frente a La Tertulia, con sancocho, gallina y arroz, un aguardientico así estemos en ley seca, y por supuesto con el chapuzón en el río Cali.



Demasiado folclor y peligro juntos para esos caleños que no entienden que este es momento de quedarse juiciosos en la casa, atendiendo las medidas de aislamiento, sin poner en riesgo su salud y sin causarle daño a un río que entra a la ciudad en estado casi moribundo.