¿Para cuándo?

Agosto 13, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-13 Por: Editorial .

El operativo para desocupar los predios aledaños al lago Calima invadidos hace dos semanas sigue sin poder realizarse.



Pese a las denuncias reiteradas y a que el municipio de Restrepo expidió los decretos respectivos, el desalojo de quienes invadieron terrenos del Estado sobre la doble calzada a Buenaventura, parece imposible.



Es la tercera vez que se incumple la diligencia y el motivo, según el alcalde de ese municipio, es que la Policía no tiene unidades disponibles para brindar acompañamiento antes de la próxima semana porque sus efectivos se encuentran en operativos similares en el Cauca.



Es difícil entender que una acción dirigida a defender los derechos del Estado de los usurpadores se le den tantas largas.



Ni siquiera ha pesado el hecho de que la invasión se produjo en tierras pertenecientes al Invías y que el deber de las autoridades es recuperarlas en el menor tiempo posible así como encontrar y judicializar a los promotores de esas tomas ilegales.



El Valle tiene un largo historial de invasiones que terminaron convertidas en asentamientos subnormales porque no se actuó con la oportunidad que ordena la ley.



Ojalá no se repita lo mismo en la vía a Buenaventura por las demoras en una gestión que debería ser prioridad en un Estado Social de Derecho.