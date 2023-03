Orden en las vías

Marzo 05, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-05

Por:

Editorial .

Combatir las caravanas y piques ilegales es un deber de las autoridades de tránsito de Cali.



De nuevo, decenas de vehículos se tomaron la vía al mar, sobre el kilómetro 18, para realizar competencias a altas velocidades.



El resultado fue un accidente, que dejó cinco personas heridas cuando dos vehículos colisionaron.



Es la historia que se repite cada semana, convertida en un problema para la ciudad que las autoridades, a pesar de los controles y operativos que

realizan, no han podido solucionar.



Los más afectados son los ciudadanos que transitan por esta vía y quedan en medio de los desmanes provocados por motos y carros que incumplen las normas y ponen en riesgo a los demás.



La solución no está en generar espacios para que se desarrollen esas competencias, como lo hace poco propuso el Alcalde, sino en imponer el orden y garantizar la seguridad de los conductores en las vías, que es para lo que está la autoridad.



Cali no puede estar a merced de quienes bajo sus propias reglas generan caos en vías como transitadas como la salida al mar.



Hay que aplicar los correctivos y hacer respetar las normas que dicta el código de tránsito y que tienen como fin mantener el orden y preservar la vida y la integridad de los ciudadanos.

​