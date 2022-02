Olímpicos de invierno... sin nieve

Febrero 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-11

Por:

Editorial .

La materia prima en unos Juegos Olímpicos de invierno es la nieve.

En escenarios cubiertos de ella es donde se realizan 12 de las 15 disciplinas por las que se compite en las justas deportivas.



Ahora, los Olímpicos que se adelantan desde el 4 de febrero están en Pekín y en otras regiones de China donde ya no cae nieve, al menos no de la natural.



La controversia no se ha hecho esperar porque para adecuar los escenarios el gobierno chino tuvo que contratar una tecnología especial desarrollada en Italia, y solo la instalación de tuberías y motobombas costó 60 millones de dólares.



Además se gastaron un millón de metros cúbicos de agua que debieron llevarse desde otras zonas del país desviando ríos y canales, lo que no fue bien visto en una región donde el recurso natural escasea para atender a la población.



No es la primera vez que se usa nieve artificial en estas justas, pero sí la única en la que todos los escenarios son construidos de esa manera.



Situación que ha llevado a un llamado de atención de los ambientalistas porque hace evidente el daño causado por el cambio climático al planeta.



Pero los Olímpicos son un asunto político para el gobierno chino que pone a pensar si ante la escasez de nieve y los costos de producirla artificialmente, más los riesgos manifestados por los deportistas, no habrá que replantear los Juegos Olímpicos de Invierno.