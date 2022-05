No más excusas

Mayo 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-27

Por:

Editorial

¿Cuál es la razón para que cinco meses después de haberse entregado reparada, y trece meses desde que fue derribada, la Alcaldía aún no reinstale en su lugar la estatua de Sebastián de Belalcázar?



El decreto expedido el pasado 1 de abril que ordena devolverla a su sitio original, no se ha cumplido.



Y las excusas de la Administración Municipal siguen justificadas en la necesidad de crear nuevos monumentos que reflejen la diversidad cultural y étnica de la capital del Valle, así como darle participación a las comunidades en las decisiones, como si ello fuera necesario para reinstalar a Belalcázar en el lugar que le corresponde desde hace 80 años’.



Mientras tanto, ese espacio que sigue vacío se presta para toda clase de eventos, protestas o actos políticos.



Como el de ayer, cuando en el lugar se instaló la imagen de una candidata a la vicepresidencia mientras un grupo de seguidores realizaba cánticos y arengas.



O como cuando los Misak regresan cada cierto tiempo a recordar el acto vandálico que cometieron el 28 de abril, el preámbulo de los dos meses que sufrió Cali por el paro, los bloqueos y el vandalismo.



No hay excusas para retrasar más la reinstalación en su sitio de Sebastián de Belalcázar, la que reclaman los caleños y en la que insisten organismos como la Personería Municipal.