No más dilaciones

Abril 15, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-15

Por:

Editorial .

La situación del Hospital San Juan de Dios se tiene qué definir para que no siga en la zozobra permanente que afecta a quienes trabajan en él, a los pacientes y a la ciudad.



Lo que ocurre desde hace varios años en la institución no parece tener dolientes y se ha hecho poco para evitar que llegue a los extremos de hoy, con retrasos de hasta 10 meses en el pago al personal de salud, a sus funcionarios administrativos y a los proveedores, con escasez de insumos y dificultades para prestar sus servicios.



Por ello los especialistas se están yendo, las enfermeras y auxiliares paran sus actividades y los funcionarios protestan pidiendo soluciones.

Desde su fundación hace 270 años el San Juan de Dios ha cumplido una de las labores sociales más importantes en la capital del Valle y sus dificultades actuales están dejando sin el servicio esencial de salud a un sector de la población caleña más necesitada, lo que es aún más grave en estos momentos debido a la pandemia del Covid-19.



La salida a esta crisis, que tiene mucho que ver con los $27.000 millones que las EPS y los gobiernos le adeudan al Hospital, se tiene que encontrar.



Y si no hay soluciones y lo van a acabar, que lo hagan, pero esta agonía no puede seguir para su personal ni para los pacientes que acuden a diario al San Juan de Dios.

​