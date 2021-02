No a las foticos

Febrero 19, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-19 Por: Editorial .

El plan de vacunación que se ha diseñado para inmunizar a los colombianos contra el Covid-19 es un asunto serio, no para que se hagan espectáculos como los que se han visto con la llegada de las primeras dosis.



Nada justifica que un gobernador mande a repetir la grabación del comienzo de la vacunación en su departamento porque el video no salió bien.



O que se retrase la hora programada a la espera de que el ministro designado para tomarse la foto llegue desde Bogotá.



Cómo no va a ser show que un alcalde decida ser quien le aplique la vacuna al primer beneficiado en su municipio, o que otro mandatario le sostenga todo el tiempo la mano a la enfermera que la recibe para así salir en primer plano en las noticias.



Lo cierto es que ha Colombia solo han llegado 50.000 vacunas, que alcanzarán para vacunar a 25.000 colombianos, de los 32,5 millones que es necesario inmunizar para controlar la propagación del coronavirus que desvela a la humanidad.



Por ello, no hay razón para todo ese protagonismo con el que algunos pretenden obtener beneficios políticos y ganar votos a costa de una obligación del Estado.



La vacunación es un derecho de los colombianos que debería llevarse a cabo de manera seria y rápida, en la no tendrían por qué estar ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los ministros ni nadie a quien lo que le interese tomarse la fotico.