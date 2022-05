Mayo 05, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-05

Por:

Editorial .

Las amenazas, asesinatos, quemas de vehículos y bloqueos en las vías que registran desde ayer varias regiones del norte del país, son acciones de la delincuencia común y del narcotráfico.



Sus autores son los esbirros de alias Otoniel, que pretenden amedrentar a la nación por la extradición de su jefe a los Estados Unidos.



A quienes están detrás de esos hechos hay que perseguirlos y someterlos a la ley, como se hizo con Dairo Antonio Úsuga.



El negocio del Clan del Golfo y de quien hasta hace poco los dirigía es, y siempre ha sido, el narcotráfico, por eso no les importa recurrir a lo que sea para mantenerlo, incluso atemorizar y atacar a la población.



Colombia no puede ser extorsionada ni maltratada de la manera como lo están haciendo quienes no son otra cosa que delincuentes.



Frente a ellos las autoridades están en la obligación de detenerlos, acabar con la estructura criminal que tienen montada y brindarles a los colombianos la seguridad que demandan.



Lo que está sucediendo en Córdoba, Sucre, Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño y algunos barrios de Medellín donde hay presencia del grupo delincuencial, no es ningún paro armado.



Son actos de violencia y de terrorismo que se tienen que responder como un desafío inaceptable de la delincuencia común a la sociedad colombiana.