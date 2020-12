Navidad responsable

Diciembre 23, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-23 Por: Editorial .

Hoy, día de Navidad, es un tiempo de regocijo, de celebración en familia, de brindar alegrías a los seres queridos.



Será diferente porque así lo imponen las circunstancias, por eso el mejor regalo que se puede dar y recibir es cuidar de nuestra salud y la de quienes nos rodean.



En esta Navidad, la recomendación es estar en casa con las personas con quienes se convive.



Los encuentros que reúnen a cantidades de familiares y amigos se deben posponer, y lo mejor será celebrar sin alcohol, que es en la mayoría de casos la causa de problemas, incluso de tragedias.



Estas medidas de precaución, tan necesarias en esta época, no tienen por qué afectar el espíritu navideño que es ante todo el de compartir con quienes se ama así como agradecer por las bendiciones y oportunidades recibidas.



Y como estar presentes con todos los seres queridos no será posible, hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que hoy permiten estar unidos sin necesidad de reunirse físicamente.



La prudencia, el acato de las normas y la responsabilidad son los presentes más importantes con los que se puede obsequiar en esta Navidad tan particular.



Así se evitará que la propagación de la pandemia del Covid-19 en Cali y el Valle siga avanzando como lo está haciendo.



Que la salida a las dificultades vividas en el presente año llegue lo antes posible.