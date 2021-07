Misión imposible

Junio 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-30

La obligación que tienen los pensionados colombianos de actualizar el Registro Único Tributario, RUT, luego de que la Dian cambiara el código que identifica de dónde proceden sus ingresos, ha creado una enorme confusión.



Quienes impusieron la medida ignoran que no todos los jubilados tienen acceso a internet o a un computador, ni son expertos en el manejo del internet.



Y para completar, son enormes las dificultades que se presentan para usar el sistema, actualizar las claves o lograr que alguien en la Dian conteste las llamadas telefónicas o los chats.



Como consecuencia, cumplir ese mandato fue un imposible para los más de quinientos mil pensionados a los cuales la Dian les exige cambiar su Rut.



El plazo venció ayer, y hoy quienes no pudieron cumplir con la exigencia amanecieron bajo la amenaza de que se les cobre una multa de $73.000 por cada día que se demoren en hacerlo.



La situación no es clara para los jubilados que declaran renta o están inscritos en el RUT y es la Dian la que debe dar las explicaciones sobre cómo acceder y ejecutar un proceso casi imposible de realizar por las fallas del sistema.



Si la entidad quiere que los pensionados cumplan con ese requisito, tiene que brindar un servicio accesible y que sea sencillo para que facilite realizar los trámites que les solicitan.