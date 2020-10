Mejor quedarse en casa

Octubre 29, 2020 - 11:55 p. m. 2020-10-29 Por: Editorial .

Este es un puente festivo para cuidarse y evitar eventos que además de peligrosos para los asistentes se conviertan en focos de propagación del Covid-19.



Por eso es necesario estar alerta ante las convocatorias que se hacen en las redes sociales para celebrar el Halloween con caravanas de motos o fiestas con numerosa asistencia.



Son actos irresponsables que las autoridades no pueden permitir, a la vez que se les debe hacer claridad a quienes citan a ellos que en este momento algo así es un atentado a la salud pública e incluso un delito porque pueden generar la difusión del virus.



Ese llamado también corresponde a los padres de familia, para que tomen conciencia de los riesgos en que pondrían a sus hijos si les permiten salir a pedir dulces o les organizan reuniones para celebrar el día de las brujitas.



Sus niños tal vez no se enfermen ni padezcan los síntomas, pero quedan expuestos a convertirse en agentes de transmisión silenciosos, que pueden llevar el covid a sus hogares, donde están sus abuelos, adultos mayores o personas de alto riesgo.



Hay que tomar conciencia de que estos no son días para las fiestas, o las aglomeraciones o para inundar las calles de Cali con caravanas de motos y carros.



Este es el momento para ser precavidos, quedarse tranquilos en casa y evitar que el coronavirus se propague en la ciudad por no haber acatado las medidas y no asumir la responsabilidad que se tiene con los demás.