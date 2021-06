Las vías del olvido

Junio 10, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-10

Por:

Editorial .

La comunidad del barrio Santa Mónica Popular en Cali hizo fiesta esta semana porque después de 37 años de solicitudes, la Administración Municipal reparó una parte de sus destrozadas vías.



Aunque parece increíble, los habitantes de este sector tuvieron que esperar casi cuatro décadas para lograr algo que debería ser una obligación permanente como es el mantenimiento de la red vial de la ciudad, sobre todo la de los barrios.



Hoy el 70% de la malla vial de la ciudad se encuentra en mal estado y no es sino recorrer cualquier sector de Cali para comprobar que el abandono no ha cambiado en los últimos años.



Los caleños hacen su aporte, a través de los impuestos que pagan precisamente para tener una buena movilidad y una infraestructura por la que se pueda transitar.



Sin embargo, la historia muestra los años de olvido que arrastran las calles en los barrios.



El año pasado la Secretaría de Infraestructura de Cali anunció el mantenimiento vial para solo 16 sectores de la ciudad y en abril pasado se anunciaron $30.000 millones para la estrategia “obras de corazón” que aún no se ven.



El mantenimiento de las vías de los barrios no solo es calidad de vida para los caleños sino que, a partir de estos proyectos, se puede generar empleo.



Ojalá las metas de la Administración se cumplan y vayan más allá de tapar un par de huecos.