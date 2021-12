La vida en las vías

Diciembre 28, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-28

Por:

Editorial

Para estas fechas de celebración y encuentros familiares es importante recordar que manejar vehículos no es un acto de temerarios y no es propicio calificar de valientes a aquellos que se toman a la ligera la responsabilidad al frente del volante.



La imprudencia ha generado mucho desastre en la vida de transeúntes, peatones, y conductores en toda Colombia.



Los excesos de velocidad, el irrespeto a las normas de transito, la irresponsabilidad al conducir en estado de embriaguez arrojan más de 400 muertes y 1439 accidentes desde el 1 al 25 de diciembre según la dirección de Tránsito y Transporte.



Más que estadísticas frías, esos números confirman la tragedia que ocasionan comportamientos que atentan contra la sociedad y en muchas ocasiones contra las vidas y la integridad de los mismos infractores.



Y obligan a reclamar prudencia, así como el acatamiento de normas dirigidas a proteger la vida y la convivencia en las vías.



Es una tragedia que no puede resolverse con más sanciones o guardas de tránsito mientras no se cambie la cultura de quienes tienen la responsabilidad de conducir con precaución.