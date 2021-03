La retención de soldados

En Colombia no puede haber ningún territorio vedado para la Fuerza Pública, encargada de mantener el orden y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.



La autonomía de los pueblos indígenas tampoco puede ser excusa para impedir su labor o para que sucedan episodios como el que se dio en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, donde nueve miembros del Ejército fueron retenidos ilegalmente, desarmados y permanecieron amarrados durante dos días.



Es la práctica que se repite en otras regiones como el norte del Cauca, donde es frecuente la retención de militares por parte de la guardia indígena, por quienes alegando el derecho sobre la Madre Tierra invaden y destruyen predios privados, o por comunidades que no les permiten adelantar los operativos para combatir a las organizaciones criminales.



Se entiende el temor que existe en esas zonas de conflicto donde hacen presencia toda clase de grupos al margen de la ley, que se disputan negocios como el narcotráfico o la minería ilegal.



Pero los pueblos indígenas no se pueden convertir en cómplices de esas organizaciones, secuestrando a soldados y policías que cumplen con su deber de proteger a la Nación, lo cual los incluye a ellos.



Son acciones que están por fuera de la ley, que nada tienen que ver con la autonomía o la justicia indígena y que deben ser rechazadas.