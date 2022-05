La responsabilidad continúa

Mayo 30, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-30

Por:

Editorial .

Los megacentros de vacunación de Cali, que cumplieron durante 14 meses su labor de inmunizar a los caleños contra el Covid-19, se cierran a partir de mañana.



Ello no significa que se suspenderá la aplicación de las dosis a los ciudadanos que aún no las han recibido o los refuerzos que la población requiera a futuro.



Ahora la responsabilidad será de las EPS, que deberán fortalecer sus programas de prevención y vacunación contra el virus que causó la pandemia, para evitar que se vuelva a repetir o alcance los picos que fueron superados.



La Secretaría de Salud también reforzará su trabajo para llegar de forma directa a los barrios, escuelas, colegios y todos aquellos lugares donde se detecte que hay caleños sin vacunar o sin completar el esquema.



Deberá ser un proceso arduo y constante en el tiempo para garantizar que Cali baje a cero los contagios y no se presente una sola muerte más por el coronavirus.



La pandemia del Covid-19 parece superada en Colombia; así lo demuestran la reducción de casos positivos y la relajación de las medidas impuestas dos años atrás gracias a que el 70% de la población tiene las dos dosis de la vacuna y el 40% ya cuenta con el primer refuerzo.



No significa que el virus se ha ido, pero será posible convivir con él si se siguen las recomendaciones sanitarias y los esquemas de inmunización.