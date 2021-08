La protesta de Buenaventura

Agosto 20, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-20

Por:

Editorial .

Buenaventura protesta de nuevo para exigir que se le preste atención y se den las soluciones que necesita.



Esta vez fueron los comerciantes y los transportadores los que tomaron la decisión de parar sus actividades durante 24 horas y manifestarse de manera pacífica y democrática, por lo que padecen desde hace años.



Los reclamos tienen que ver con la inseguridad y la violencia, que se manifiestan en las extorsiones a que están sometidos, así como en los crímenes o atentados de los que son víctimas si no pagan lo que les exigen.



Por ello piden que no los dejen solos, que se mantenga el pie de fuerza del Ejército y la Policía para garantizar su seguridad y en el caso del transporte público para que además puedan movilizarse por Buenaventura sin que existan zonas vedadas ni terminen muertos porque las traspasan.



Y como los demás bonaverenses claman para que se brinden las oportunidades que todos necesitan, ya sea para estudiar, tener un empleo formal y decente o hacer empresa, así como para que los servicios públicos lleguen para todos y de forma constante.



Eso es lo que requiere Buenaventura para salir del atraso, superar la pobreza e impedir que el crimen sea la opción que les quede, en particular a los más jóvenes.



Por todas esas razones hay que respaldar a la gente de Buenaventura, al alcalde y a las autoridades y a quienes como el Obispo de la ciudad, alzan su voz para protestar, pedir que les presten la atención que necesitan y les dejen de hacer promesas que no se cumplen.