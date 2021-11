Noviembre 05, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-05

Por:

Editorial .

Que pidan un carnet de vacunación cuando se realizan actividades con asistencia masiva no es nuevo.



Por ejemplo. contar con un certificado de inmunización contra la fiebre amarilla es un requisito para ingresar a Brasil o Panamá.



Igual sucede con la libreta de vacunación de los niños, exigida para comprobar que han recibido la protección necesarias de acuerdo a su edad, con las que se previenen enfermedades, algunas contagiosas como el sarampión, que gracias a ello se ha erradicado en el mundo.



El propósito es proteger a cada persona y a la sociedad en general, y permitir que esta siga funcionando sin el temor a la amenaza del contagio masivo.



Al exigir a los colombianos el carnet de vacunación contra el Covid-19 para que puedan ingresar a espectáculos públicos, eventos deportivos, restaurantes y bares y aquellos lugares donde hay aglomeraciones, las autoridades están actuando para proteger la salud pública.



Lo que se pide no es nada especial, solo que aquellas personas que aún no se han vacunado lo hagan para que se puedan retomar esas actividades y se regrese a la normalidad de manera segura.



Por ello, antes que oponerse a la decisión del Ministerio de Salud, es mejor aceptar que vacunarse es la mejor decisión: es gratis, hoy el país tiene suficientes dosis para atender los esquemas completos, finalizar los que ya se iniciaron o poner el refuerzo a sus ciudadanos, y conseguir así la inmunidad colectiva que permita salir de la pandemia.