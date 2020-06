La irresponsabilidad

Organizar un torneo internacional de tenis en medio de la pandemia del coronavirus, con público incluido y en el que no se obligara a cumplir las distancias y las medidas que recomiendan los protocolos de salud, no era la mejor idea.



Pese a ello Novak Djokovic, el número uno del mundo en ese deporte, decidió hacer su Adria Tour en Serbia y Croacia e invitar a algunos compañeros suyos así como a sus familias.



La intención de ayudar a tenistas que pasan trabajos debido a la emergencia sanitaria con la que según el jugador se organizó el torneo, salió mal.



Con varios casos positivos confirmados, entre ellos el mismo Djokovic, su esposa, su entrenador, competidores y familiares, quedó demostrado que se falló en todo.



El primer error fue suponer que la lenta apertura en la que había entrado Europa era una carta blanca para convocar a un evento deportivo con asistencia de público.



También fue una equivocación permitir que los asistentes y el entorno de los tenistas estuvieran cerca, sin tapabocas y sin precauciones como lo muestran las fotos divulgadas, incluidas las de una fiesta en la que no se guardaron distancias.



La consecuencia no podía ser otra que el contagio de los protagonistas, del que no se sabe su alcance.



Lo ocurrido con Djokovic y el Adria Tour es la muestra de que el Covid-19 sigue presente y es una amenaza para la salud, así algunos pretendan negarlo o ignorarlo.



Y que si bien el deporte debe regresar a la normalidad, hay que preservar la salud y la vida de quienes asistan a las competencias.