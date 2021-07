La guerra por el espacio

Julio 13, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-13

Por:

Editorial .

La carrera por conquistar el espacio exterior ya no tiene solo fines científicos o políticos.



Ahora es una carrera comercial para definir quién se quedará con el negocio que significará llevar particulares más allá de la estratosfera.

Richard Branson, el magnate inglés del conglomerado Virgin Group, fue el primero en meter el gol al viajar en uno de sus aviones, diseñados para tal fin, hasta el límite del planeta con el espacio y permanecer ahí durante tres minutos.



Mientras cantaba victoria, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y quien prepara su despegue para el próximo 20 de julio, aseguraba que Branson en realidad no salió de la Tierra, por lo que no se ha adelantado a la misión de su empresa Blue Origin.



Lo que sí está claro es el derroche de dinero para crear el negocio del turismo espacial, por lo que Branson, Bezos y Elon Musk, el otro multimillonario en la carrera espacial, están invirtiendo en sus naves.



Por ello están dispuestos a pagar quienes quieren viajar fuera del planeta, como el hasta ahora desconocido que acompañará a Bezos en su vuelo y que venció en la subasta de un puesto en la cápsula que llevará a Bezos al ofrecer 28 millones de dólares.



Más que un capricho, lo que se está viendo es el inicio de la guerra comercial por el espacio que ya tiene lugar desplazando la ciencia ficción y mostrando las ambiciones por sacar plata del espacio.