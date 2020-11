La feria del hueco

Noviembre 13, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-13 Por: Editorial .

El mal estado de la malla vial de Cali no es responsabilidad de la actual administración municipal.



Es el resultado del abandono de los gobiernos de los últimos 40 años, que no han invertido los recursos que se recaudan a través de impuestos como el de rodamiento o la sobretasa a la gasolina, destinados al mantenimiento de las calles.



Los barrios son los más afectados y a ellos no llegan las inversiones necesarias para darle solución definitiva a lo que se convierte en un dolor de cabeza para la comunidad.



No existe un sector donde no haya un foramen en la capa asfáltica o una cadena de boquetes en los que caigan las motos, se averíen los carros o los peatones terminen con el agua en las rodillas.



Ahí está la justificación para que se promuevan iniciativas como la feria del hueco, que se realizará hoy en algunos barrios de la ciudad, con desfile incluido de carros dañados, para mostrar las consecuencias de ese abandono.



La Alcaldía se ha comprometido a rehabilitar la carpeta asfáltica de 400 de los 1.700 kilómetros que tiene la malla vial, para la cual invertirá $50.000 millones.



Ojalá esas buenas intenciones no se queden en anuncios, se agilicen los trabajos y se le cumpla a la ciudad.



No se debe olvidar que el Municipio es objeto de cientos de demandas por daños en vehículos y accidentes que afectan la integridad de los ciudadanos.



Y que atender el llamado de los caleños para que se mantengan en buen estado las vías de los barrios y del centro caleño, es un deber que ha sido aplazado por décadas.