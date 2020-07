La crisis del San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios lleva años luchando contra su propia muerte.



Cada día su situación empeora, se vuelve insostenible pagarles a sus empleados o a sus proveedores, mientras que mantenerse en pie cumpliendo la labor para la cual fue creado hace ya 270 años es casi imposible, como lo reconocen sus directivos.



Pese a las afugias por las que atraviesa, debido en primer lugar a la cartera morosa que arrastra y que supera los $50.000 millones, continúa prestando sus servicios y ayudando a enfrentar la emergencia causada por el coronavirus.



Su compromiso es tal, que para colaborar en esta crisis ha dispuesto de 40 camas, más otras 20 en la Unidad de Cuidados Intensivos, para atender a pacientes con Covid-19, en su mayoría personas de escasos recursos o en la indigencia que no están afiliadas a ninguna EPS o no cuentan con Sisbén.



En ello están comprometidos por igual el personal de salud, el administrativo y sus directivos, sin embargo se presentan los retrasos en el pago de sus salarios y las prestaciones sociales, que cumplen varios meses.



Parece imposible que mientras más hospitales se necesitan para hacerle frente a la pandemia, en Cali se pueda cerrar el más antiguo.



Y que no haya manera de resolver sus problemas, no obstante el importante aporte que hace el San Juan de Dios a los caleños de más escasos recursos.