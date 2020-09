La amenaza de las invasiones

Septiembre 03, 2020

No es una novedad que las invasiones a predios públicos o privados son promovidas y realizadas por organizaciones delictivas.



Así sucede en Cali, en Bogotá o en cualquier ciudad del país, donde se han conformado mafias que se lucran de las necesidades de las personas, venden terrenos ajenos o incitan a tomar posesión de ellos para presionar a las autoridades a que les den soluciones de vivienda.



Esta es una amenaza permanente a la cual hay que hacerle frente con acciones y normas que castiguen lo que es la causa de los problemas más graves para una ciudad.



En Cali están los casos recientes en Altos de Santa Helena, La Viga o Cristales, y los de siempre en sitios como los cerros de la ciudad, el Pondaje o el jarillón del río Cauca.



De la rapidez con la que reaccionen las autoridades y la efectividad con la cual actúe la Justicia depende que se pueda enfrentar el desafío que significan las invasiones y todos los inconvenientes que le generan a una urbe.



No es solo un asunto de defender la propiedad privada sino de proteger a las comunidades y a las ciudades que por cuenta de los asentamientos ilegales crecen en forma anárquica mientras sus municipios no pueden cubrir la demanda de seguridad, servicios públicos y convivencia.