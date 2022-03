¿Hasta cuándo?

Marzo 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-27

Por:

Editorial .

El hacinamiento en las estaciones de Policía demuestra hasta dónde afecta la incapacidad del Estado colombiano para solucionar un problema que amenaza a ciudades como Cali y Bogotá.



La omisión que se comete al no realizar los cambios y la inversión que demanda el sistema penitenciario, le ha impuesto a la Policía una carga que no le corresponde y que está llegando a extremos imposibles de manejar.



Las inspecciones de policía no son cárceles, solo lugares de reclusión temporal para quienes son arrestados, mientras se resuelve su situación definitiva de confinamiento.



Sin embargo, en la capital del Valle al igual que sucede en otras grandes ciudades, hay detenidos que llevan entre seis meses y un año recluidos en estaciones de Policía.



Es de tal tamaño la sobrepoblación que en algunos casos la ocupación supera el 2000% de la capacidad de esas inspecciones, lo que no se compadece ni con los detenidos ni con la seguridad que se debe ofrecer a la sociedad.



Cuando se ve lo que sucede en Cali o en Bogotá, hay que preguntar cuándo el Gobierno, el Congreso y la administración de Justicia se pondrán de acuerdo para resolver un problema con el cual se desconoce la ley y se amenazan los derechos humanos de los detenidos.



Mientras no se acabe el hacinamiento en las cárceles, las estaciones de Policía seguirán saturadas, con los riesgos que ello conlleva para los detenidos, los agentes que los custodian y las comunidades aledañas.