¿Hasta cuándo?

Febrero 11, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-11 Por: Editorial .

El tiempo pasa y la terminación de la doble calzada Buga Buenaventura sigue en el limbo.



Esa es la realidad así la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, cada cierto tiempo anuncie que ya casi estará lista la ‘estructuración’ de las concesiones para los dos tramos que faltan.



Desde el 2018 se está diciendo que el próximo año saldrán los pliegos para las licitaciones y ahora de nuevo avisan desde el Gobierno Central que del 2021 no pasarán para que el proceso se complete.



Así es como ya van 30 años desde que se anunció la construcción de una vía decente y casi 18 desde que se iniciaron las obras en los 111 kilómetros, que es de interés vallecaucano pero sobre todo de interés nacional porque por ahí se mueve el 50% de la carga de importación y exportación del país.



Lo más grave es que mientras las decisiones se toman una eternidad en Bogotá, lo que se hizo se está dañando, como se ve en los tramos donde la banca se ha caído o hay derrumbes que no se solucionan a tiempo.



En ese mantenimiento es donde el Invías, que desde el año 2018 retomó el manejo de los peajes de la malla vial del Valle, debería estar invirtiendo los más de $300.000 millones que recauda en ellos al año y de los que hasta ahora el departamento solo ve migajas.



El Valle no puede aceptar más dilaciones sobre la doble calzada Buga-Buenaventura, ni que por el ritmo que marca el centralismo pasen 30 años más para verla terminada.