Habemus Copa

Junio 01, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-01

Por:

Editorial .

De no ocurrir otro incidente, y luego de consultar al gobierno del Brasil, este país será la sede de la accidentada Copa América 2021.



Primero fue Colombia la descartada, al parecer por razones de seguridad y ante la presión de algunos patrocinadores.



Luego, Argentina renunció, o a lo mejor la obligaron a renunciar alegando el incremento de la pandemia del Covid-19 y la imposibilidad de asegurar que no se aumentará la ola de contagios ni afectará a los participantes del torne de fútbol más antiguo del mundo. Entonces se escogió al Brasil, no obstante que allí se realizó la Copa del 2019, y que, además, es el segundo en número de muertes en el mundo por el coronavirus.



Lo que se sabe es que el certamen se realizará a partir del próximo trece de junio, es decir, en once días.



Sin público, sin saberse aún cómo se distribuirán las sedes ni como se garantizará su aislamiento, pero con los derechos de transmisión por televisión vendidos hace bastante tiempo, las delegaciones y los deportistas deberán hacerse presente en la justa continental.



Así, la Conmebol podrá cumplir al fin los compromisos comerciales que adquirió, aprovechando la infraestructura que ofrece Brasil.



Entre tanto, muchos de los deportistas inscritos expresan sus reservas por los riesgos que enfrentarán.



Aunque su realización despierta inquietudes y polémicas, al parecer habrá Copa América de Fútbol 2021.