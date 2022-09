Escuchen a los caleños

Septiembre 02, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-02

Por:

Editorial .

Los caleños no están en contra de la rumba sino a favor de la tranquilidad en sus barrios residenciales.



Aunque extender el horario de la rumba incentiva el empleo y beneficia a los empresarios de la noche, sus consecuencias causan preocupación entre los ciudadanos que temen por el ruido, las riñas y el desorden en las vías de los barrios residenciales.



Como se está expresando ahora, esa mezcla aumentará el rechazo de los caleños y destruye la convivencia ciudadana.



Crear zonas especiales para disfrutar de la rumba permitirá que se aproveche para fomentar el empleo sin afectar a sus habitantes.



Por eso hay que escuchar a los caleños que se verían impactados por la extensión en los horarios de la rumba, y a quienes exigen que sus hogares no se vean afectados por el exceso de ruido, el consumo de licor y los daños colaterales que pueda traer la iniciativa.



Por todo ello, hay que solicitar a las autoridades que se tomen el tiempo necesario para tomar una decisión que puede afectar la tranquilidad ciudadana.



Los habitantes de Cali no se oponen a la rumba, pero piden orden y respeto por su derecho a la tranquilidad y al orden.