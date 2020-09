Esclavitud disfrazada

Septiembre 08, 2020

La red internacional de trata de mujeres que se descubrió esta semana en Colombia y en países europeos demuestra que sigue vigente un negocio ilegal que lleva décadas lucrándose de la tragedia de quienes caen en sus garras.



Si bien la cabeza de esa organización criminal fue detenida en Cali, la Fiscalía realizó capturas en Cundinamarca, Santander y Quindío, operativos que se extendieron a España gracias a la colaboración de la Policía Internacional.



Son las mafias transnacionales que reclutan a jóvenes con falsas ofertas de trabajo en el exterior y promesas de conseguir riqueza y comodidad, que al final terminan en la peor forma de esclavitud.



Así, la vida de quienes caen en la red termina en la miseria y su dignidad destruida mientras esas bandas se enriquecen con la explotación a la que las someten.



Es una aberración que no por venir de hace siglos puede dejar de ser perseguida y castigada.



Y debe existir la forma de advertir y concientizar a las jóvenes para que no caigan en la trampa que las llevará a padecer un infierno.



La solución a la pobreza no está en caer en los engaños de esa trampa y entregarse a las garras de unas organizaciones criminales que usan a las mujeres, se aprovechan de sus necesidades y destruyen sus vidas.