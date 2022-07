El virus continúa

Julio 08, 2022 - 11:55 p. m.

Editorial

Con el aumento de los casos de Covid-19 en las últimas semanas hay que recordar que, si bien la emergencia sanitaria se levantó en Colombia, el virus sigue entre nosotros.



Como lo anunció el Ministro de Salud, el país se encuentra en el quinto pico de contagios y una de las regiones más afectadas es el Valle del Cauca.



Y si bien ahora no es tan letal, entre otras razones por el esfuerzo del programa de vacunación con el cual ha sido posible que el 71% de la población tenga el esquema completo, todavía hay amenazas para quienes no se han inmunizado, para los mayores de 70 años y para las personas con ciertas enfermedades.



Frente a esos riesgos, se debe insistir en que el autocuidado es la mejor defensa contra el coronavirus.



Hay que pedir también el uso de tapabocas en espacios cerrados, en el transporte público, en las entidades de salud y en aquellos lugares donde exista la posibilidad de contagiar o ser contagiado.



Como siempre, entre las recomendaciones están el lavado constante de manos, así como mantener el distanciamiento social.



Tomar las precauciones y aislarse cuando se tengan síntomas del covid, es la responsabilidad que deben asumir los colombianos para evitar los contagios que aún pueden causar graves consecuencias.



Las autoridades deben, además, continuar con el plan de vacunación y llegar lo más pronto posible a quienes aún no han sido inmunizados.