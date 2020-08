El regreso de los restaurantes

Agosto 12, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-12 Por: Editorial .

El plan piloto para la reapertura del sector gastronómico en Cali comienza hoy en el Parque del Perro con la participación de 17 restaurantes.



Es el comienzo de lo que deberá ser el retorno de una actividad importante para la economía local y ojalá el de otras como el turismo, el entretenimiento y la cultura que tanto significan para la ciudad.



Después de cinco meses de confinamiento son evidentes las pérdidas que han sufrido los restauranteros, que se reflejan en el cierre de unos 2200 locales en Cali, 3000 en el Valle y el despido de 85.000 empleados.



Es una complicada situación que no aguanta más tiempo, por lo cual la reapertura no se puede continuar aplazando a riesgo de que el colapso sea aún más grave.



De lo que suceda en el plan piloto dependerá que la reactivación del sector gastronómico en toda la ciudad sea una realidad y que se empiecen a reducir los índices de desempleo que al 31 de julio llegaron al 27,7% en la capital vallecaucana.



Para ello hay que demostrar que los restaurantes están preparados para responder a las exigencias de salubridad y de seguridad para sus comensales.



También que las autoridades ejercerán la vigilancia necesaria y que los caleños tendrán el comportamiento adecuado para cuidar su salud y la de la comunidad.



Si no se logra, se habrá perdido la oportunidad de que Cali regrese a la normalidad y su economía se empiece a reactivar.