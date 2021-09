El fútbol y las leyes

Septiembre 06, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-06

Por:

Editorial .

Aunque la abrupta suspensión del partido entre Brasil y Argentina ha producido reacciones de todo tipo, lo cierto es que ni el fútbol ni la Fifa están por encima de la ley.



Las restricciones por el Covid-19 que aplican las autoridades brasileñas a quienes ingresen a su país eran conocidas por las Federaciones y por la Confederación Sudamericana.



No obstante, en los documentos de los cuatro futbolistas que viven en Inglaterra y trabajan allá afirmaron que ellos no habían estado en ese país quince días antes.



Y aunque una vez detectada la mentira se realizó una reunión entre las autoridades sanitarias de Brasil y representantes de las Federaciones de Fútbol para notificar la anomalía y ratificar la orden de cuarentena, los jugadores se presentaron en el estadio como si nada ocurriera.



Sin duda, las autoridades del Brasil pudieron detenerlos antes o después del partido, evitando el escándalo que se ha presentado y la indignación del periodismo deportivo.



Pero lo que hicieron los futbolistas y la delegación argentina no tiene excusa.



Quedó claro que el fútbol y sus organizaciones no pueden ignorar las leyes y a los gobiernos, y deben someterse a las restricciones que se definan contra el Covid-19 y los estragos que ha causado incluso al balompié.



La culpa de lo sucedido no es de la Federación de Fútbol del Brasil ni de sus autoridades.



Es de la Federación Argentina y de los cuatro involucrados porque sabiendo las limitaciones y los requisitos, trataron de engañar al Estado brasileño.