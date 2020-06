El día sin IVA

Junio 18, 2020

Hoy es el primero de los tres días sin IVA decretados por el Gobierno Nacional, que se adelantarán entre los meses de junio y julio.



Lo bueno de la disposición es que al no cobrarse el gravamen del 19% para artículos como electrodomésticos, insumos para el agro, vestuario, elementos deportivos o útiles escolares, se le dará un estímulo al comercio, golpeado por el cierre de tres meses, así como a las industrias que producen los bienes gravados con ese impuesto.



No tan positivas son las denuncias que se han hecho sobre manipulaciones en los precios.



Si bien esos hechos han sido desmentidos por Fenalco y por los comerciantes, hay que pedirle al gremio que ayude a vigilar para que se garantice la protección a los consumidores que saldrán a comprar.



Y lo peligroso de esta jornada, para la cual se ha levantado el pico y cédula en Cali, es la posibilidad de que se generen tumultos de gente, aprovechando la rebaja sustanciosa de precios en los artículos a los que se les aplica el IVA.



Por ello, el comercio como las autoridades deberán ponerse de acuerdo para hacer cumplir las medidas dispuestas, tanto para evitar la propagación de contagios del coronavirus, como para impedir que los compradores sean víctimas de posibles engaños.



Igual responsabilidad deben tener quienes visiten hoy los almacenes; en sus manos está el guardar las distancias y cumplir los protocolos que les garantizarán no estar expuestos a riesgos ni poner en juego su salud.