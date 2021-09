El derecho a estudiar

Septiembre 10, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-10

Por:

Editorial .

A los problemas que afronta Buenaventura se le suma ahora el que sus niños y jóvenes no puedan estudiar por culpa de la violencia.



Quienes protestan por la situación son sus propios maestros, que el lunes anterior se tomaron la catedral de esa ciudad para exigir a las autoridades que le pongan atención a lo que sucede y garanticen que tanto los estudiantes como ellos puedan asistir a las aulas sin que sean amenazados o sus vida corran peligro.



Según sus denuncias, en la ciudad existen fronteras que no se pueden traspasar sin permiso de quienes imponen el terror, hay casos de menores atacados o jóvenes asesinados por incumplir esas órdenes y por esa razón se está presentando una alta deserción escolar.



Los reclamos de los docentes a la Administración Municipal y al Gobierno Nacional son más que justos, necesitan ser atendidos y encontrarse las soluciones definitivas.



La educación es un derecho que se debe garantizar, por esa razón en Buenaventura las escuelas, los colegios, sus alumnos y profesores tienen que ser protegidos de delincuentes, criminales y cualquiera que pretenda usar la violencia en su contra.



Y se les debe asegurar su libre movilidad para asistir a las aulas, estudiar y formarse porque si no les estará negando no solo un derecho fundamental sino la que puede ser su única oportunidad de formarse para tener un futuro diferente para ellos y para su ciudad.