El caso Djokovic

Enero 06, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-06

Por:

Editorial .

Australia tiene unas normas estrictas para los viajeros que llegan a su país en este tiempo de pandemia y la obligación de todos es cumplirlas.



El actual número uno del tenis profesional, Novak Djokovic, sabía que debía acatar esas reglas si quería jugar el Abierto de Australia, uno de los cuatro torneos del Gran Slam y en el que pretendía defender el título.



Aunque obtuvo una exención médica para participar en el Abierto sin estar vacunado, cometió el error de no entregar la información y los documentos de soporte completos como se lo exigían y por eso le fue revocada la visa.



Djokovic debió saber que la ley es para todos y que no podía pasar por encima de las autoridades migratorias, así se habría ahorrado el viaje y lo que le está sucediendo mientras se decide la apelación a su caso el próximo lunes.



La pandemia del covid se está expandiendo a una velocidad vertiginosa tras la aparición de la variante Ómicron y es una amenaza para el mundo, en particular para quienes no cuentan con el esquema de vacunas completo.



Por esa razón el gobierno de Australia no solo tiene el derecho de decidir quién entra en su territorio, también está en el deber de proteger a sus ciudadanos frente al peligro que aún representa el Covid-19 para la humanidad.