El buen fútbol femenino

Octubre 19, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-19

Por:

Editorial .

Con su buen desempeño, y en contra de la incredulidad de los dirigentes del país, el fútbol femenino de Colombia se ganó el cariño del público nacional y el reconocimiento internacional.



El escaso apoyo, que empieza por no contar con un torneo anual de la liga de mujeres, no es obstáculo para que las selecciones nacionales y los equipos locales participen y se destaquen en los campeonatos del mundo.



Este año lograron clasificar a los mundiales de las categorías Sub 17, Sub 20 y Mayores, así como asegurar un cupo para los próximos Juegos Olímpicos y avanzar en la Copa Libertadores.



En cada torneo se distinguen por su buena actuación, como lo demuestran los resultados en la Copa del Mundo Sub 17 que se juega en la India y donde el próximo sábado disputarán su paso a semifinales contra Tanzania.



Jugadoras como la joven caleña Linda Caicedo, capitana del equipo, son la revelación en el campeonato.



Y por ellas, los ojos del mundo deportivo están puestos en la Selección Colombia del fútbol femenino.



Los buenos resultados, su dedicación y el compromiso que demuestran, deberían traducirse en el apoyo incondicional hacia quienes hoy son orgullo del país y le brindan tantas alegrías a los colombianos que les reconocen sus esfuerzos y las acompañan.