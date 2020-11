Decisión peligrosa

Noviembre 06, 2020

En momentos en que se recrudece la pandemia en varias naciones, no parece acertada la decisión de eliminar la exigencia de la prueba PCR a los viajeros que ingresen a Colombia por vía aérea.



Según se ha explicado, la decisión se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual considera que ese examen da una falsa sensación de seguridad a quienes se lo hacen y en muchos países se dificulta la toma de la muestra o ésta es muy costosa para quienes van a viajar.



Si bien son argumentos válidos, el riesgo de que ingresen a territorio nacional personas que porten el virus por la falta de esos controles se vuelve mayor.



No se puede olvidar que el Covid-19 llegó a Colombia por avión,

provenientes de países que hoy presentan nuevas oleadas de contagio.



Es el caso de España que al igual que la mayoría de Europa ha entrado en confinamiento por el rebrote del Covid-19.



Y de Estados Unidos que el pasado jueves contabilizó el mayor número de infectados por día desde que comenzó la pandemia.



Son esos países los que generan el mayor tráfico de pasajeros internacionales con Colombia, por lo que los viajeros procedentes de ellos son un factor de riesgo para la propagación del virus en nuestro país.



Por ello una prueba como el PCR no es un trámite burocrático más sino la forma de proteger a Colombia del contagio que puede llegar en los vuelos internacionales.