¿Debate eterno?

Marzo 23, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-23 Por: Editorial .

La Terminal Sur del MÍO debía estar terminada y en funcionamiento el 24 de abril de 2019, pero las demandas por los supuestos daños ambientales que provocaría su construcción obligó a parar la obra durante dos años.



En este tiempo se han presentado todas las pruebas, se han hecho decenas de estudios y se han emitido los fallos que confirman que el sector donde se construye no tiene el carácter de reserva protegida, que la afectación sería mínima y que como compensación por los árboles que se deban tumbar, se sembrarán cientos de ellos en 6,6 hectáreas.



Ahora con el fallo en primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle a favor de Metrocali y la CVC, el proceso debería tener un final y los problemas se deberían resolver sin más demoras.



Si bien quienes interpusieron la acción de tutela que llevó a la Corte Constitucional a suspender las obras hasta tanto se realizaran los estudios pertinentes, están en su derecho de apelar la decisión, la construcción de la Terminal no debería sufrir más retrasos.



Lo contrario es seguir en una pelea jurídica eterna, que afectará algo tan importante para los caleños como es su transporte masivo.



Que se proteja el medio ambiente está bien, pero eso no quiere decir que se deba frenar el desarrollo de Cali y el transporte para todos sus habitantes.