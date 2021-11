Certificados oportunos

Noviembre 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-09

Por:

Editorial .

Pedir el carnet de vacunación o el certificado digital que acredita haber recibidos el esquema de inmunización contra el Covid-19 se está volviendo una norma en todo el mundo.



Colombia empezará a exigir uno de los dos documentos a partir del 16 de noviembre para ingresar a establecimientos públicos, eventos culturales o encuentros deportivos, como una medida para prevenir nuevos picos de contagio.



La preocupación es la lentitud para actualizar la información en la página gubernamental de Mi Vacuna, donde según las quejas de algunos usuarios no aparece registrada la segunda dosis que ya les fue aplicada o en algunos casos no está ninguna de las dos inmunizaciones, por lo que no pueden descargar su certificado.



Algo similar ocurre con quienes se han vacunado en el exterior, ya presentaron el carnet a su EPS para que informe al Ministerio de Salud y aún no aparecen en el sistema.



Con 22,1 millones de esquemas completos de vacunación en el país y 49,3 millones de dosis aplicadas, se demuestra que los colombianos están cumpliendo con su deber.



Por ello es necesario que se tramiten con rapidez las actualizaciones de Mi Vacuna para que quede certificado que así lo hicieron y se eviten perjuicios a ciudadanos que han sido juiciosos con su vacunación y responsables con su salud y la de quienes los rodean.