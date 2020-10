Censura inaceptable

Octubre 21, 2020

El desarrollo tecnológico de la comunicación ha creado instrumentos como las llamadas redes sociales en las cuales las personas expresan sus opiniones y tienen la posibilidad de debatir y discutir los hechos que constituyen la actualidad.



En ese contexto, el Director de Información de El País, Diego Martínez Lloreda, expresó su pensamiento sobre acontecimientos que despiertan reacciones de todo tipo.



Su opinión, tan respetable como la de cualquier colombiano, produjo la respuesta airada y fuera de lugar del señor alcalde de Cali, quien le pidió la renuncia al cargo que el periodista desempeña en este diario.



Además de una acto inaceptable proveniente de un funcionario que ejerce como gobernante de la ciudad, la solicitud del señor Jorge Iván Ospina es muestra de intolerancia frente a las formas de pensar que no coincidan con las suyas.



Y crean una atmósfera hostil y peligrosa contra El País, contra los periodistas que laboran en nuestra empresa y contra la libertad de expresión.



Así no sea de su agrado, el señor alcalde como primera autoridad del Municipio y como todos los integrantes del Estado en Colombia deben respetar y defender el ejercicio de esas libertades.



El alcalde Ospina no tiene autoridad para exigirle la renuncia a nuestro Director de Información, ni está dentro de sus funciones atacar el ejercicio del periodismo y censurar el derecho a opinar.